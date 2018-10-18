Vali Balkanlıoğlu'ndan araçla sürüklenerek yaralanan polis memuruna ziyaret

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, geçtiğimiz gün Serdivan ilçesinde uygulama noktasında meydana gelen kazada ağır yaralanan polis memuru Günay Doğdu'yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kaza, 16 Ekim Salı günü Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yunus ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücünün kimliğini almak için elini otomobilin içerisine sokan polis memuru Günay Doğdu, sürücünün camı kapatması sebebiyle kolunu çıkaramayınca yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yere düşerek karşı şeritten gelen otomobilin altına girerek yaralanmıştı. 2 gündür Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Günay Doğdu'yu Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ziyaret etti. Kaza sonucu yaralanan polis memuru Doğdu'nun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Gerçekleşen ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaşarak açıklama yapan Balkanlıoğlu, “Geçtiğimiz gün Serdivan ilçesindeki uygulama noktasında meydana gelen olayda ağır yaralanan Yunus timinde görevli Polis Memurumuz Günay Doğdu'yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Durumunun iyi gittiğini öğrendiğimiz polis memurumuza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.