Vali Balkanlıoğlu'ndan Başkan Alemdar'a veda ziyareti

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, veda ziyaretleri kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, veda ziyaretleri kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a konuk oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun hizmet süresi boyunca şehre önemli katkılarda bulunduğunu ve Sakarya'nın gelişmesi ve tanıtımı adına başarılı çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Sayın Valimize bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra nazik ziyaretleri için de teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Alemdar'a güzel temennilerinden dolayı teşekkür eden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da görev süresi boyunca Sakarya'da güzel dostluklar kurduğunu ve bu dostluk bağlarının bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, Sakarya'nın kendisinde güzel anılar bıraktığını belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Yusuf Alemdar, Vali İrfan Balkanlıoğlu'na hediye takdim ederken, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da misafirperverliği için Başkan Alemdar'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.