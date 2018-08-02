Vali Balkanlıoğlu’ndan Geyve çıkarması

Kaymakam ve belediye başkanı ile ilçeyi gezen Vali Balkanlıoğlu tarihi yerleri ve meyve bahçelerini gezdi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Taya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Erdemir’in de yer aldığı bir heyetle Geyve’ye çıkarma yaptı. Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Murat Kaya tarafından karşılanan Vali Balkanlıoğlu tarihi ve turistik mekanların yanı sıra üzüm bağları ve meyve bahçelerini gezdi. Vali Balkanlıoğlu ve beraberindekilerin ilk durağı Tarihi Alifuatpaşa Köprüsü oldu. Belediye çay bahçesinde bilgiler alan Vali Balkanlıoğlu sosyal medya hesabından sürekli canlı yayın yaptı. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’nın sunum yaptığı program Milli Mücadelenin Kahraman Komutanlarından, Ali Fuat Cebesoy’un adını taşıyan müzeye geçildi. Kuvayi Milliye ruhunu içerisinde barındıran müze ziyaretinin ardından heyet ilçe ekonomisine, kadın istihdamına ve şehrin tanıtımına büyük katkı sunacak Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’ne geçildi.

Vali Balkanlıoğlu ve beraberindekiler Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Kaya’dan bilgi aldı. Başkan Kaya, “İlimiz ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, ülkemizde örnek olacak projelerden bir tanesi. Yöre halkının üretime katılması ile tamamen doğal ürünlerin yer alacağı merkez, özellikle kadın istihdamına ciddi katkılar sunacak. Üretim Merkezimiz aynı zamanda sosyal bir döngünün en önemli çarkı olacak. Burada kadınlarımız üretecek, elde edilen gelirle imkanı olmayan gençlerimizin düğünü, evsizlerimize yuva kuracağız. Yetim ve öksüz çocuklarımıza harçlık vereceğiz” derken, Balkanlıoğlu ise ilçeyle entegre tesisi ve sosyal döngüyü çok beğendiğini ifade ederek Başkan Kaya ve ekibine teşekkür etti.

Vali İrfan Balkanlıoğlu üretim merkezinin ardından verimli topraklarıyla sebze-meyve ambarı ilçede ki üzüm bağlarını ve meyve bahçelerini de gezdi. Geyve Umurbey Köyü Muhtarı Osman Önal’ın üzüm bağlarını ve meyve bahçelerini ziyaret eden Balkanlıoğlu canlı yayın yaparak üreticiden ürünlerin tanıtımını ve pazarlaması hakkında bilgiler aldı. Ürün çeşitliliği, pazarlama konularında bilgiler alan Balkanlıoğlu ilçede ziyaret ettiği her mekandan canlı yayın yaparak tanıtımına katkı vermeye çalıştı.