Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde merdivenlerden düşerek beyin felci geçirip yaklaşık 10 aydır yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren Dural’ın kök hücre tedavisi için her türlü desteği vereceklerini belirten Vali Balkanlıoğlu, Dural’ın anne ve babasına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane yetkilileri ve ailesinden bilgiler alan Vali Balkanlıoğlu, Sevde Melike Dural’ın tedavisine yönelik gerekli paranın toplanması için Valilik oluruyla Ziraat Bankası Serdivan Şubesinde hesap açıldığını belirterek, “İnşallah Sevde’nin en kısa zamanda eski haline döneceğine inanıyorum. O bizi anlamasa da duyuyor. Kendisine de bu imtihanı Allah’ın izniyle kazanacağını söyledim. Her şey Allah’tan ama kul olarak elimizden geleni de yapmamız lazım. Sevde’nin tedavisi Sakarya gibi bir vilayette bu işin başlangıcı olacak. İnşallah kök hücre nakliyle kaybolan hissiyatı, dokuları tazelenecek. Allah’ın izniyle vücut kendi kendini yenileyecek" dedi.

Sevde’nin iyileşmesi için kendilerinin de ellerinden geleni yapacaklarını belirten Vali Balkanlıoğlu, Mübarek Ramazan ayında insanların bu konulara daha duyarlı yaklaştığını ve önümüzdeki süreçte hayırlı haberler almayı ümit ettiklerini ifade etti.