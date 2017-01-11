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11 Ocak 2017 16:00

Vali Coş basın mensuplarıyla bir araya geldi

Vali Coş basın mensuplarıyla bir araya geldi

11 Ocak 2017 16:00

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 10 Ocak ’Çalışan Gazeteciler Günü’ vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sakarya’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü vesilesiyle Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıya Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Bekir Dınkırcı, Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, ve basın mensupları katıldı.

“Yangın merdiveni konusunda bir sorunumuz yok”
Gerçekleşen toplantıda kendisine sorulan soruları yanıtlayan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, “Karasu Limanıyla ilgili geçmişte bir sorun yaşandı o da projeyle ilgili bazı durumlar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Onlar da şuan da aşıldı. Şu anda mevcut firma tarafından ihaleyle ilgili çalışmalar Bakanlığımızın kontrolünde devam ediyor. Adana’daki yurt yangını sonrası Sakarya’daki yurtlar denetleniyor. Sakarya’da çok katlı yapılar olmadığı için yangın merdiveni konusunda bir sorunumuz yok. İlçeler de dahil olmak üzere karma bir ekiple mevcut yangın tedbirlerinin tamamını, yönetmelik de var onlar doğrultusunda kontrol ediliyor. Bir olumsuzlukla karşılaşmadık çok şükür. Denetimler periyodik olarak devam edecek. İtfaiye, Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve Kaymakamlıkların denetimleri devam edecek” dedi.

“Bize yakalama emri gelmedi”
Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz için yakalama emrinin gelmediğini de söyleyen Vali Coş, “Adil Öksüz 18 Temmuz Pazartesi günü Ankara’da serbest bırakıldı. İstanbul üzerinden Sakarya’ya geldi. İkametgahı burada olmadığı için bize yakalama emri gelmedi. Sadece Salı sabahı Sakarya Üniversitesindeki odasının aranması için İl Emniyeti’ne yazı geldi. O saate kadar kamuoyunda bu şahsa dair yeterli bilgi de yok. Bu yazı geldikten sonra bizim arkadaşlarımız da bu ismin kilit isimlerden biri olduğunu öğrendi. Bu sefer kendisini bulmak üzere bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Sakarya’dan ayrıldığı tespit edildi. Olmayan kişiyi de yakalamamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.



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