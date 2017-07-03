Vali Hüseyin Avni Coş için veda töreni düzenlendi

Coş törende yaptığı açıklamada, “Sakaryalılara hizmet etmek bir onurdur” dedi.

Bakanlar Kurulunca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrası resmi gazete yayımlanan valiler kararnamesi sonrasında merkeze alınan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, için Valilik önünde bir veda töreni düzenlendi. Gerçekleşen törene Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, STK temsilciler, valilik personeli ve sevenleri katıldı.

“Sakaryalılara hizmet etmek bir onurdur”

Makamdan inen Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yaptığı veda konuşmasında, “Hep beraber tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda da üzerimize düşen görev ve sorumluluğu da en iyi şekilde yerine getirdik. Bir nöbet değişimi söz konusu. Mahkeme kadıya mülk değildir atasözü, hepimiz faniyiz, hepimiz gelip geçiciyiz. Baki olan ancak Cenabı Hak’tır. Bu anlayışa göre bizde görev süremiz içerisinde, bize verilen görev ve sorumlulukları elimizden geldiğince en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Özellikle Sakarya’da doğa, tarım arazilerinin korunması, tarım arazilerinin gelişi güzel imara açılmaması, kentleşme ve sanayileşme baskıları karşılarında verimli tarım arazilerinin heba edilmemesi konusunda özenli tavırlar sergiledik. Eğitim konusunda da başarılı çalışmalar yaptık. Hep beraber hizmet dönemimizde, üstlendiğimiz görevi elimizden geldiğince iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettik. Bize, Sakarya’ya hizmet imkanını veren başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerine bu vesile ile teşekkür ediyorum. Sakarya’ya, Sakaryalılara hizmet etmek bir onurdur, bizim bu onuru elde etmemizi imkan sağladıkları için müteşekkirim. Ve bahsettiğimiz gibi bir hizmet, nöbet değişimi ile yeni bir vali arkadaşımız inşallah göreve başlayacak. Çok kıymetli bir meslektaşımız. Ona da başarılar temenni ediyoruz. Önemli olan Sakarya’nın ve Sakaryalıların huzuru ve mutluluğudur. Bunun için bir vatandaş olarak, bugünden itibaren yine süreci takip etmeye, Sakarya ile ilgili konuları takip etmeye ve bu hususta birey olarak üzerimize düşen ne olursa yapmak için gayret göstereceğiz. Sakarya’yı ve Sakaryalıları çok seviyoruz, sizlerin şahsında bütün Sakaryalı hemşerilerimize arz-ı veda ediyorum ve helallik istiyorum, hepiniz hakkınızı helal edin” dedi.

Açıklamaların ardından Vali Coş, tek tek protokol ve katılımcılarla vedalaştı.