Vali İrfan Balkanlıoğlu: “Bu olayı çok az insan yapabilir”

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminde 81 il içerisinde işgale uğrayan tek Valilik olan Sakarya Valiliğinin halk tarafından kurtarılmasının yıl dönümü vesilesiyle AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 16 ilçe belediye başkanı, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, STK temsilcileri ve askerler Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hoş sohbet eşliğinde geçen ziyarette Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Başkan Zeki Toçoğlu bir açıklama yaptı.

Toçoğlu: “Valiliğimiz hainlerden temizlendi”

Gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Türkiye’de işgal edilen ve kısa sürede Sakaryalı vatandaşlarımız tarafından işgalcilerin elinden alınan valilik binası Sakaryalı hemşerilerimizin duygularını ifade etmek ve sizlere teşekkürlerimizi arz etmek için buradayız. Gerçekten de o gecenin kanlı safahatlarında Türkiye’de bir ilk olarak Sakarya Valiliği işgal edilmeye çalışıldı. Ancak hem bölgemizdeki hem de şehrimizdeki vatandaşlarımızın katkılarıyla kısa sürede valiliğimiz hainlerden temizlenmiş oldu” dedi.

Balkanlıoğlu: “Bu olayı çok az insan yapabilir”

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “O zamanlar burası milli iradeyi gasp etmeye çalışan yağmacılar tarafından işgal edilmiş ve bir buçuk saat kadar bu makama kirli elleriyle bu makamı kirletmeye çalışmışlardır. Ancak halkımızın duyarlılığı sayesinde ve dönemin valisi bir nebi esir alıp götürmeyi hedeflemişler. Vali beyin tesadüfen burada olmaması belki daha büyük sıkıntılı süreçlerin önüne geçilmesine sonuç olmuş. Hayatını ortaya koyarak Sakaryalı vatansever kardeşlerimizin buraya gelmesi ve burayı işgalcilerden kurtarması ve kendilerine doğrultulan silahlara göğsünü siper etmesi her türlü taktirin üzerindedir. Bunu çok az insan yapabilir” dedi.

Daha sonra program basına kapalı şekilde devam etti.