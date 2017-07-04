Vali İrfan Balkanlıoğlu göreve başladı

Balkanlıoğlu yaptığı ilk açıklamada, “Devletin güler yüzü olmak, vatandaşı kucaklamak, dertlerini dinlemek istiyoruz” dedi.

Bakanlar Kurulunca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrası resmi gazete yayımlanan valiler kararnamesi sonrasında Sakarya’ya atanan Vali İrfan Balkanlıoğlu, bugün itibariyle görevine başladı. Vali Balkanlıoğlu’na valilik önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Tek tek protokolü selamlayan Vali İrfan Balkanlıoğlu daha sonra makama geçerek bir açıklama yaptı.

“Devletin Güler yüzü olmak istiyoruz”

Makam odasında ilk açıklamayı yapan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Süreler ve zamanlar çabuk geçiyor. 3 yıl önce Ordu valiliğine atanmıştık. Orada 3 yıllık valilik görevini yürüttük. Akşam büyük bir kalabalık ile bizi uğurladılar. Bu besmele çekerek Sakarya’da göreve başladık. Memleketin her yerinde görev yaptık. Tecrübeli bir idareciyiz. Sakarya İstanbul olmak üzere büyük merkezlere çok yakın. Bunun yanında sanayi, turizm, tarım var bu ilimizde. Saha geniş sizlerle birlikte inşallah güzel şeyler yapmaya, daha önceki çalıştığım yerlerde olduğu gibi hayır dualarını almayı hedefliyorum. Çünkü kaldığımız, çalıştığımız süreler dünyada kalacağımız süre gibi sınırlıdır. Bu makamlar da bize baki değildir. Çalıştığımız yerlerde faydalı olmak, her konuda insanlara yardımcı olmak istiyoruz. Sakarya gibi güzel bir ile atanmaktan ve burada valilik yapmaktan dolayı memnunum. Bizler devletin temsilcisiyiz vilayette. Sadece hükümetin değil devletinde temsilcisiyiz. Devletin güler yüzü olmak, vatandaşı kucaklamak, dertlerini dinlemek istiyoruz. Sorunlar büyümeden Ankara’yı rahatsız etmeden mahallinde çözmek ana hedefimiz” ifadelerini kullandı.