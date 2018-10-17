Vergi Dairesi Başkanı Çelik'ten, Başkan Dişli'ye ziyaret

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.

Tüm kurumlarla irtibatlı çalışmaya gayret gösterdiklerini belirten Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye yaptığı ziyarette kurum olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, “İlimizin daha da gelişmesi adına kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması büyük önem taşıyor. Sakarya'nın tüm vergilerinin toplandığı kurumumuz olan Vergi Dairesi Başkanlığımızın bu konuda büyük ve bir o kadar da ağır sorumluluğu bulunuyor. Kendilerine yapmış oldukları çalışmalarda başarı diliyorum” dedi.