YADEM tarafından 'Alzheimer Okulu' konferansı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM tarafından Alzheimer hastalarına yardım edebilmek ve onları sosyalleştirmek amacıyla ‘Alzheimer Okulu' başlıklı konferans düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) tarafından Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya katıldı. Toplumun Alzheimer hastalığı ile baş edebilmesi için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, “Sosyal bir yaşantıya sahip olmak Alzheimer hastalarında en önemli tedavi yöntemidir. Hasta yakınlarına da bu yolda çok büyük görev düşüyor. Düşünün ki şeker ve tansiyon hastaları nasıl tedavileri için ilaç kullanıyor, bunu da günü gününe yapıyorsa Alzheimer hastaları da hayatın içinde kalarak sosyalleşmeliler” dedi.

Alzheimer olan vatandaşların her zaman sosyal olması gerektiğini savunan Dr. Sevda Sarıkaya, “Sosyal bir yaşantıya sahip olmak; Alzheimer hastalarında en önemli tedavi yöntemidir. Hasta yakınlarına da bu yolda çok büyük görev düşüyor. Toplum olarak bu hastalığı öğrenmemiz gerekiyor. Düşünün ki şeker ve tansiyon hastaları nasıl tedavileri için ilaç kullanıyor, bunu da günü gününe yapıyorsa; Alzheimer hastaları da hayatın içinde kalarak sosyalleşmeliler. Alzheimer hastalarının en saf yönleri de duygularının çok kuvvetli olmasıdır. Sizin onlara nasıl yaklaştığınızı, neden geldiğiniz veya ne yapmak istediğinizi saf duyguları sayesinde çözebilirler. Bu yüzden hastalara her zaman yakın olmalıyız” diye konuştu.

Alzheimer hastalığının her insanda olabileceğinin altını çizen Sarıkaya, “Alzheimer hastalarının birçoğunda hikaye oluşturma gibi bir durum söz konusudur. Beynimizin bellek dediğimiz kısımların da boşluklar kalıyorsa hastalar oraya yeni hikayeler yazarak doldurmaya başlıyor ve bizlere bunu söyleyebiliyorlar. Alzheimer rahatsızlığı her yaşta olabilir ama genç yaşta olması genetik kökenli bir durumdur ve yüzde 1 ile 5 arasındadır. Unutmamız gereken bir durum söz konusu; zeka her yaşta geliştirilebilir bir şeydir. Bazı istisnai durumlar söz konusu olabilir ama her şey bizim elimizde. Alzheimer hastalarının elinden tutmalıyız. Ne kadar yardımcı olursak hayatlarını o kadar uzatabiliriz” şeklinde konuştu.