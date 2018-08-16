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16 Ağustos 2018 14:31

YADEM üyeleri tıp merkezinde

YADEM tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen sağlık taramaları kapsamında üyeler, Büyükşehir Tıp Merkezi’ne gelerek Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

YADEM üyeleri tıp merkezinde

16 Ağustos 2018 14:31

Arzu Berktaş’a muayene oldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi tarafından yaşlılara yönelik her ay düzenli olarak gerçekleştirilen sağlık taramaları yeni bir kontrol ile devam etti. YADEM üyeleri Büyükşehir Tıp Merkezi’ne gelerek Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Berktaş’a muayene oldu. Dr. Berktaş, sağlık taramasının ardından YADEM üyelerine sağlık durumları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Sağlık taramaları ile üyelerinin sağlık durumlarına ilişkin bilgiler elde ettiklerini söyleyen YADEM Sorumlusu Ömer Faruk Karataş, “Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezimizde her ay düzenli olarak yaşlılarımıza yönelik sağlık taraması gerçekleştiriyoruz. Kulak, burun, boğaz tedavisinin ardından bu ay da merkezimizin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Berktaş yaşlılarımızın muayenelerini gerçekleştirdi. Yaşlılarımızın sağlık durumlarına ilişkin bilgileri paylaştı. Başlattığımız bu uygulama hem yaşlılarımız hem de aileleri tarafından çok güzel karşılandı. İnşallah sağlık taramalarımızı yeni alanlarda da devam edeceğiz” dedi.




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