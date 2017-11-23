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23 Kasım 2017 16:56

Yağmur suyu kanalları temizleniyor

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yağan yağmurlar ve mevsimin getirdiği yaprak dökülmelerinden dolayı yağmur suyu kanalları temizleniyor.

Yağmur suyu kanalları temizleniyor

23 Kasım 2017 16:56


Yağışlı havalarda sorun yaşanmaması amacıyla Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, su birikintisi oluşmaması için yağmur suyu tahliye kanalları temizleniyor. Izgaraların ağızlarında biriken yaprakların, kağıt ve naylonun, inşaat topraklarının ve benzeri tıkanıklığa sebep olabilecek malzemelerin temizliğini yaptıklarını ifade eden yetkililer mevsim gereği yağışlar artmadan mahalle ve sokaklarda talep ve şikâyetlere göre arızalara anında müdahale edildiğini aktardı. Sahada görev yapan ekipler tarafından bütün ilçede oluşan arızalara ve eksikliklere karşı önlemler alındığını vurgulayan Fen işleri Müdürlüğü, özellikle yağmur yağışı sonrasında oluşan su birikintilerini ve tıkanmaları önlemek için yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.




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