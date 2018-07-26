Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Geyve ilçesi Poydular Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaşlı bir kadının yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında evde olan yaşlı kadın alevleri fark ederek kendini dışarı atarak canını kurtardı. Daha sonrasında konunun haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.