Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2018 yılında yapı işyerlerinde yürütülmesi planlanan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri için farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalara SATSO’da destek verdi. Bu doğrultuda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Toplantısı” düzenlendi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve İş- Kur İl Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen toplantıya SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Güneş, İş- Kur İl Müdürü Tekin Kaya, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, STK Temsilcileri, SATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi iştirak etti.

Toplantıda Sakarya’da yürütülmekte olan farkındalık çalışmalarında heyet başkanı olarak görev yapan İş Müfettişi Hayati Mehmet İnam konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, “İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığına toplam 47 ilin bağlıdır. Bu iller içinde Sakarya’nın da yer aldığı sadece 7 ilde yapı sektörüne yönelik söz konusu farkındalık çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında Sakarya’da Şubat ayı boyunca yürütülecek olan farkındalık çalışmalarının özellikle yapı sektöründe faaliyet gösteren işverenler açısından önem arz etmektedir. Amacımız, yapı işyerlerinde Nisan ayında başlanması planlanan programlı teftişler öncesi bu sektörde faaliyet gösteren işverenler başta olmak üzere sosyal tarafları bilgilendirmektir. Yapı işleri çok tehlikeli işler kapsamında yer aldığından dolayı, dünyada ve ülkemizde en çok ölümlü iş kazasının meydana geldiği iş koludur. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak her çalışma hayati önem arz etmektedir. Sektörde yaşanan kazaların tamamına yakını önlenebilir nitelikte kazalardır, Sakaryalı işverenlerimizin olası iş kazalarının önüne geçebilmesi ve Nisan ayında yapılacak denetimler öncesi gerekli hazırlıklarını tamamlayabilmeleri açısından söz konusu farkındalık çalışmalarını yürütüyoruz. Üyelerin katılımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi.