Yapılandırma fırsatında son gün 31 Temmuz

Bakırtaş, vatandaşları birikmiş borçların ödenmesinde kolaylık sağlayacak düzenlemeye başvurmaya davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürü Elife Bakırtaş, "7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"dan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihinin yaklaştığını hatırlattı. Bakırtaş, “Büyükşehir Belediyesi’ne olan birikmiş borçların ödenmesi noktasında başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını 31 Temmuz Salı gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığıyla yapabilecekleri gibi belediyemizin resmi sitesi üzerinden de gerçekleştirebilecekler” dedi.

Gelirler Şube Müdürü Elife Bakırtaş, “Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun ile vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesine olan borç ödemelerine taksitlendirme imkanı sunulmuştu. İdari para cezalarının haricindeki tüm borçları kapsayan kanun düzenlemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız www.sakarya.bel.tr adresinden geçmiş borç bilgilerine ulaşabilecek. Vatandaşlarımız yapılandırmanın ilk taksitini ise 30 Eylül 2018 tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Ekim Pazartesi gününde ödeyecek. 6-9-12-18 aylık taksit imkanlarımız mevcut. Pek çok avantajı içinde barındıran düzenlemede ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak peşin ödemede bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yİ-ÜFE oranında ayrıca yüzde 90 indirim sağlanacak. Kapsamlı ve oldukça avantajlı düzenlemeden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı 31 Temmuz Salı gününe kadar Gelirler Şube Müdürlüğü’ne başvurmaya davet ediyorum” diye konuştu.