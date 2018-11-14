Yaralı ata zabıta ekipleri sahip çıktı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaralı halde terk edilmiş ata zabıta ekipleri sahip çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesinde bir vatandaş yürüyüş yaparken ormanlık alana bırakılmış yaralı bir at gördü. Kaynarca Belediye Zabıta Ekipleri vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği bölgeye geldi. Yaralı at iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak Büyükyanık Mahallesi muhtarı Şaban Çimen'e ait ahıra alındı. Burada veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan at için adeta seferberlik ilan edildi.

Yaralı atın kim yada kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.