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08 Ocak 2017 15:09

Yardım için toplanan TIR’lar yola çıktı

Yardım için toplanan TIR’lar yola çıktı

08 Ocak 2017 15:09

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ‘Bir Yürek de Sen Isıt’ sloganıyla başlattığı kampanyada toplanan yardımları Halep’teki iç savaş mağdurlarına ulaştıracak tırlar yola çıktı.
Vatandaşlardan gelen yardımların Kent Park karşısındaki Eski İtfaiye Binasının bulunduğu alanda toplandığını ve yardımların tırlara yüklenerek yola çıkarıldığını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Yardım malzemeleri ile yüklü tırlarımız yola çıktı. Tırlarımızın 2 gün içerisinde İdlib’e ve Halep önünde oluşturulan tampon bölgeye varacaklarını düşünüyoruz. Şimdilik bu yardım kampanyamız sona erdi fakat Halepli kardeşlerimiz ile birlikte tüm muhacir kardeşlerimiz için yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başlattığımız kampanya kapsamında battaniye, yatak, yorgan, ayakkabı, bebek pijaması, giyim eşyaları, bebek maması, şeker, yağ, un, bakliyat, katalitik sobası ve hijyen malzemesi gibi ürünleri Halepli kardeşlerimize gönderiyoruz. Eski İtfaiye Binamızın bulunduğu alanda toplanan yardımların dışında, ayrıca yine bu kampanyayla bağlantılı olarak birkaç tır sünger yatak ve un da yola çıktı” ifadelerini kullandı.
Halep için yoğun bir desteğin söz konusu olduğunu söyleyen Yüce, “İHH işbirliğiyle düzenlediğimiz kampanyaya hemşerilerimiz kardeşlerine yardım etmek için dişinden tırnağından artırıp katkıda bulundular. Sosyal Gelişim Merkezi’nde öğrenim gören minik öğrencilerimiz kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri Halepli kardeşleri için yardım toplama merkezimize teslim ettiler. Yediden yetmişe tüm hemşerilerimiz ilk günden itibaren merkezimize akın ettiler. Sakarya halkı üzerine düşeni yaptı ve Allah’ın izniyle yapmaya da devam edecektir. Kampanyanın ilk gününden itibaren yardımını ve ilgisini bizden esirgemeyen hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.



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