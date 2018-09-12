'Yaşam Merkezi' çalışmaları devam ediyor.

Erenler Belediyesinin vizyon projesi 'Yaşam Merkezi” çalışmaları son sürat devam ediyor.

Erenler' de bölgenin en büyük ve en kapsamlı tesisi olacak olan eğlence, spor ve yaşam merkezinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Erenler Belediyesi tarafından yapılan bölgenin en büyük ve en kapsamlı tesisi olan Yaşam Merkezinin içyapısında çalışmalar son sürat devam ediyor. Spor, eğlence ve dinlenmenin buluşma noktası olacak Yaşam Merkezi en geç Aralık ayının sonuna doğru halkın hizmetine sunulacak. Erenlerde spor eğlence ve dinlenme açısından ideal bir buluşma noktası haline gelecek olan Yaşam Merkezi projesinde; yarı olimpik yüzme havuzu, su kaydırağı, sauna, hamam, fitnes salonu, sentetik buz pisti, sguash duvar tenisi, çocuk eğlence dünyası ve kafeterya gibi birçok eğlence ve spor alanları bulunuyor.

Yaşam Merkezinde yapılan son çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Öztürk “Yaşam Merkezimizin kaba inşaatı bitirildi. Haziran ayının 15'inde de ince işçiliği ile ilgili çalışmalara başlandı. Binanın içyapısı ile ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. Yaşam Merkezini en kısa sürede halkın hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Yaşam Merkezi projemiz inşallah en geç Aralık ayının sonuna doğru vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Yaşam Merkezi projemiz tamamlandığında İlçemize yakışır sosyal belediyecilik adına güzel bir hizmeti halkımıza kazandırmış olacağız. Yaşam Merkezi, gerek spor eğlence ve dinlenme alanları ile yaşam standartlarını yükseltecek bir proje niteliğini taşıyor” dedi.