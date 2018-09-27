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Yaşlı adam durakta göğsünden vurulmuş halde bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 67 yaşındaki bir kişi durakta göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 67 yaşındaki bir kişi durakta göğsünden vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.


Olay, Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir durakta meydana geldi. Durak içinde bulunan 67 yaşındaki Y.S., isimli yaşlı adam yere yığıldı. Durakta bekleyen vatandaşlar adamın yanına gidince yaşlı adamın göğsünden vurulduğunu gördü. Konunun haber verilmesi üzerine hemen sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaşlı adamı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

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