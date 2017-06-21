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21 Haziran 2017 17:30

Yaşlı destek merkezinde yaz kursları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen YADES projesinde hobi kursları ve kulüplerine başvurular devam ediyor.

Yaşlı destek merkezinde yaz kursları başlıyor

21 Haziran 2017 17:30


Sakarya Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) tarafından yürütülen Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında hobi kursları ve kulüplerine başvurular sürüyor. Kent Park içindeki yeni binasında hizmete açılan YADES Sakarya ili sınırlarında ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlara; sosyal, fiziksel ve psikolojik destek hizmetleri için düzenlemiş olduğu hobi kursları ve kulüplerine başvurular 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek.


Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında düzenlenen hobi kursları ve kulüpleri hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi’nde (YADEM) başvuruları devam eden Hobi Kurslarımız; Hobi Sınıfları, Bilgi Sınıfları, Teknoloji Sınıfları, Müzik Sınıfları ve Resim sınıfları olmak üzere toplam 5 sınıftan oluşmaktadır. Hobi Kulüpleri ise Spor ve Sağlık Kulübü, Gezi Kulübü, Kitap Severler Kulübü ve Bulmaca - Sudoku kulübüyle vatandaşlarımıza hizmet sunmaya hazırlanıyor” dedi.


Davut Yüce, “Yaşlı Destek Projesi (YADES) hobi kursları ve kulüplerine Sakarya ili sınırları içerisinde ikamet eden, 65 yaş ve üzeri sosyal ve kültürel faaliyetlere meraklı tüm vatandaşlarımız başvurabilir. 5 Haziran’da başlayan kurs başvuruları 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek. İlk ders zili yine 10 Temmuz Pazartesi günü yaşlılarımız için çalacak. 13 Ekim Cuma günü ise yaz dönemi hobi kurslarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları en aza indirmeyi amaçladığımız bu yaz dönemi hobi kursu ve kulüpleri ile yaşlılarımızın sosyal yaşamlarını da renklendirmeyi, günlerini daha kaliteli geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.




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