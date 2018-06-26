Yavru köpek olayında tutuklanan kepçe operatörü serbest bırakıldı

4 ayağı kesildikten sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı veterinerde ölen ve ülke gündeminde geniş bir yer tutan yavru köpeğin ölümü 13 Haziran Çarşamba günü meydana gelmişti. Sapanca ilçesinde ormanlık alanda ki köpekleri beslemek için giden hayvanseverler 4 ayağı kesilmiş yavru köpeğin acı çekerek kıvrandığını gördü. İstanbul’da veterinere götürülen yavru köpek orada yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamamıştı. Yavru köpeğin ölümü birçok hayvanseverleri yasa boğarken konu ülke gündeminde geniş kapsamlı bir yer almıştı. Gerçekleşen olay sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili inceleme başlatmış ve olayı gerçekleştirdiği iddia edinilen kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmıştı. Sapanca Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan İ.M. ’Sahipli Hayvanın Öldürülmesi’ ve ’İşe Yarayamayacak Hale Getirilmesi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

6 gün tutuklu kalan kepçe operatörü İ.M.’nin, Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 23 Haziran Cumartesi günü serbest bırakıldığı öğrenildi.