Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 10:44

Yavru köpek olayında tutuklanan kepçe operatörü serbest bırakıldı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda 4 ayağı kesilmiş halde bulunan ve Türkiye gündemine oturan yavru köpeğin ölümüyle ilgili tutuklanan kepçe operatörünün serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yavru köpek olayında tutuklanan kepçe operatörü serbest bırakıldı

26 Haziran 2018 10:44


4 ayağı kesildikten sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı veterinerde ölen ve ülke gündeminde geniş bir yer tutan yavru köpeğin ölümü 13 Haziran Çarşamba günü meydana gelmişti. Sapanca ilçesinde ormanlık alanda ki köpekleri beslemek için giden hayvanseverler 4 ayağı kesilmiş yavru köpeğin acı çekerek kıvrandığını gördü. İstanbul’da veterinere götürülen yavru köpek orada yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamamıştı. Yavru köpeğin ölümü birçok hayvanseverleri yasa boğarken konu ülke gündeminde geniş kapsamlı bir yer almıştı. Gerçekleşen olay sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili inceleme başlatmış ve olayı gerçekleştirdiği iddia edinilen kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmıştı. Sapanca Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan İ.M. ’Sahipli Hayvanın Öldürülmesi’ ve ’İşe Yarayamayacak Hale Getirilmesi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.


6 gün tutuklu kalan kepçe operatörü İ.M.’nin, Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 23 Haziran Cumartesi günü serbest bırakıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç