Yavru köpek vahşetinde flaş gelişme

M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ülke gündemine oturan yavru köpekle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklaması yayımladı. Sapanca Savcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, konunun meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörünün gözaltına alındığına yer verildi. Ülke gündeminde geniş yer tutan konu sonrasında Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit bir araya gelerek olay yerinde inceleme yaptı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim ve Basın Sözcülüğü Bürosunca yapılan basın açıklamasında, “Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, ilimiz Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra öldüğü belirtilen yavru köpeğe dair yer alan haberlere ilişkin olarak, bu aşamada basın açıklaması yolu ile kamuoyunu aydınlatma zaruriyeti hasıl olmuştur. Olaya ilişkin 13.06.2018 günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunulması üzerine aynı gün vakit geçirilmeden saat 22:30 sıralarında müracaat sahipleri ile birlikte köpek yavrusunu buldukları yerde Jandarma ekiplerince inceleme yapıldığı, yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahıs tarafından aynı gün köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için Belediyeden iş makinası talebinde bulunulduğu ve bölgede saat 15:00 ile 16:00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinasının çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinasının otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olmakla, bu aşamada, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

“Yavru köpeğin ölüm sebebi için seferber oldular”

Sapanca İlçesinde patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpek sebebiyle Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit bir araya gelerek olay yerinde inceleme yaptı. Sapanca ilçesi için yargısız infaz yapıldığını belirten Belediye Başkanı Yılmazer, konunun bir iş kazası olduğunu söyledi. Yılmazer, “Tüm canlıların yaşam hakkına saygımız var ve ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gerekli çalışma Emniyet ve Jandarma ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı ancak daha araştırma devam ederken yargısızca infaz yapılmaya başlandı. Burası turizmle geçinen bir ilçe ve yerel idaresiyle hayvan haklarına değer veren bir bölge. 28 noktada oluşturulan doğal ortamdan biri burası. Bakın iş makinesi geldi, köpekler kaçmıyor. İnsanlar var, kaçmıyor. Bu bir canilik değil, böyle bir insan yok ilçemizde. Zaten vatandaşlarımızda buna izin vermez, burada bir iş kazası oldu. Mahalle sakinleri tarafından yapılan talebin üzerine gelen iş makinesinin sebep olduğu bir iş kazası. Şuan ki bulgular bunlar. Tabi ki bunu da istemeyiz ancak özellikle sosyal medyada ahlaki olmayan şekilde ithamlar yer almaya başladı. Bu iş kazasıdır” dedi.