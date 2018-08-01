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01 Ağustos 2018 19:13

Yavuz Arslanargun Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeniden Mücadele Hareketi’nin kurucularından Yavuz Arslanargun, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yavuz Arslanargun Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

01 Ağustos 2018 19:13


1960’lı yılların sonlarında anti-emperyalist, anti-siyonist, anti-komünist Müslüman öğrenciler tarafından başlatılan aksiyoner öğrenci hareketi Yeniden Milli Mücadele Hareketi’nin kurucularından olan Yavuz Arslanargun uzun bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Arslanargun, dün akşam İstanbul’da tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Arslanargun’un cenazesi İstanbul’da ki hastanenin morgundan alınarak, Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii’ne getirildi.


Cenaze, ikindi namazına müteakip eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçek tarafından kıldırıldı. Cenaze törenine Arslanargun’un yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Arslanargun’un cenazesi Emirdağ Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.




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