Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 16:07

Yavuz Bahadıroğlu SGM’de öğrencilerle bir araya geldi

Çocuk-Yazar buluşmaları kapsamında Yavuz Bahadıroğlu SGM’de öğrencilerle bir araya geldi.

Yavuz Bahadıroğlu SGM’de öğrencilerle bir araya geldi

17 Temmuz 2018 16:07


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk-Yazar Buluşmalarının bu seferki konuğu Yazar Yavuz Bahadıroğlu oldu. SGM’de gerçekleştirilen konferansta Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, aileler ve minik dinleyiciler yer aldı. Programın sonunda Bahadıroğlu, minik öğrenciler için kitaplarını imzaladı. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Yavuz Bahadıroğlu yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle çocuk kitaplarını neden yazdığımı soracaksınız. Şöyle açıklayabilirim; kızım okuma çağına geldiğinde fazla okuyacağı kitap yoktu. Çünkü o zamanlar kitap yazmak yasaktı. Çocuk kitabı, bir amaç için yazılmalıdır. Çocuk kitapları bizim hikayemizi, kültürümüzü ve dinimizi yansıtmalıdır. Yazar olmak her türden yazmayı bilmek demektir. Bir ressam düşünün yaptığı resim onun ufku kadardır. Ama onu şekillendirebilecek siz olursunuz. Ben 1 hikaye ile 1 torun büyüttüm. Bu hikaye ile ona tabiatı, sevgiyi, cesareti ve doğruluğu öğrettim” ifadelerine yer verdi.


Konuşmalarına devam eden Bahadıroğlu, “Biz okurken kitap sayısı gerçekten çok azdı. Öğretmenimiz bize okumayı ve yazmayı şöyle aşılamıştı; yerde kâğıt bulursanız içi boş ise doldurun, dolu ise okuyun. Okumak aynı virüs gibidir. Bir kere vücudunuza girdiği zaman bir daha çıkmaz. Ama bu virüs insanlara mutluluk verir. Herkesin yüzünde tebessüm oluşmasını sağlar. Bu hayatta iki türlü iz bırakma vardır. Biri ayak izi, diğeri yürek izidir. Siz her zaman insanların kalbinde iz bırakmaya odaklanın. Tarihte bunun aynısıdır. Dünyaya her zaman iz bırakan kişilerden olun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
  • Çarşamba
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç