Yavuz Bahadıroğlu SGM’de öğrencilerle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk-Yazar Buluşmalarının bu seferki konuğu Yazar Yavuz Bahadıroğlu oldu. SGM’de gerçekleştirilen konferansta Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, aileler ve minik dinleyiciler yer aldı. Programın sonunda Bahadıroğlu, minik öğrenciler için kitaplarını imzaladı. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Yavuz Bahadıroğlu yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle çocuk kitaplarını neden yazdığımı soracaksınız. Şöyle açıklayabilirim; kızım okuma çağına geldiğinde fazla okuyacağı kitap yoktu. Çünkü o zamanlar kitap yazmak yasaktı. Çocuk kitabı, bir amaç için yazılmalıdır. Çocuk kitapları bizim hikayemizi, kültürümüzü ve dinimizi yansıtmalıdır. Yazar olmak her türden yazmayı bilmek demektir. Bir ressam düşünün yaptığı resim onun ufku kadardır. Ama onu şekillendirebilecek siz olursunuz. Ben 1 hikaye ile 1 torun büyüttüm. Bu hikaye ile ona tabiatı, sevgiyi, cesareti ve doğruluğu öğrettim” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarına devam eden Bahadıroğlu, “Biz okurken kitap sayısı gerçekten çok azdı. Öğretmenimiz bize okumayı ve yazmayı şöyle aşılamıştı; yerde kâğıt bulursanız içi boş ise doldurun, dolu ise okuyun. Okumak aynı virüs gibidir. Bir kere vücudunuza girdiği zaman bir daha çıkmaz. Ama bu virüs insanlara mutluluk verir. Herkesin yüzünde tebessüm oluşmasını sağlar. Bu hayatta iki türlü iz bırakma vardır. Biri ayak izi, diğeri yürek izidir. Siz her zaman insanların kalbinde iz bırakmaya odaklanın. Tarihte bunun aynısıdır. Dünyaya her zaman iz bırakan kişilerden olun” dedi.