Yayaya yol vermek isteyen araca arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UK 5984 plakalı otomobil yayaya yol vermek için durdu. Aynı istikamette seyir halinde gelmekte olan 54 ZU 163 plakalı otomobil ise yayaya yol vermek için duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada hafif yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki otomobilde de maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.