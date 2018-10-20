Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan yayla evine giden aile, evlerinde silahlı bir kişi buldu. Eve giren şüpheli aileyi görünce silahı bırakıp camdan atlayıp kaçarken, jandarma ekipleri evde inceleme yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Keremali Yaylası'nda evlerini kontrole giden aile, evlerinde silahlı bir kişinin olduğunu gördü. Evine giren ev sahibi ve eşinin geldiğini gören şahıs, tüfeğini bırakıp camdan atlayıp kaçtı. Evden kaçan kişiyi gören ev sahibi ve eşi, büyük korku yaşadı. Ev sahibinin ihbarı üzerine yaylaya gelen jandarma ekipleri evde inceleme yaparak kaçan şüphelinin silahına incelemek üzere aldı. Yaylada korku dolu anların yaşanmasına neden olan şahsın bulunması için geniş çaplı inceleme başlattıldı.