Yazar Ayşe Böhürler konuşmacı olarak katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Gelişim Akademisi Gazeteci-Yazar Ayşe Böhürler’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Yeni Yüzyılda Yeni Kadınlar’ konulu konferans ile sona erdi. Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen programa çok sayıda dinleyici katıldı. Ayşe Böhürler yaptığı açıklamada , “Bilgi gerçekten güçtür. Bilgi gücünü çocuklarımıza vermeden bu dünyada köklü, yerli ve milli olarak kalamayız. Birçok anne çocuğunu kursa getiriyor çünkü çocukları dünyada öğrenmek, becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek zorundalar. Başka bir dünyaya doğru giderken biz eski bildiğimiz şekilde yaşamaya devam edemeyiz. Mutlaka değişmeliyiz ama kendimizi koruyarak değişmek zorundayız. Değişim kendimizi korumadan olmaz. Kendimizi korumazsak eğer parçalanırız. Turbo kapitalizm, küreselleşme, kültürel emperyalizm gibi dünyanın bize tahakküm etmek istediği birçok unsurun önünde duramaz yok olur gideriz. Yok olup gitmemek için mutlaka kalıcı olmanın ve kendimizi korumanın yolunu bulmamız gerekiyor” dedi.

Böhürler sözlerinin devamında, “Kadınlar olarak 21. yüzyılda bize düşen en önemli görev çocuklarımıza milli ve yerli değerlerimizi, doğrularımızı öğretmek, bilginin bir güç olduğunu öğretmek, bilgi gücünü kullanarak dünyayı tanımalarını sağlamak. Dünyayı tanımadan dünyaya ait hiçbir şey yapamayız. Önce tanıyacağız ve anlayacağız sonra biz neyle mücadele ediyoruz diyerek buna karşı bilinç geliştireceğiz. Bu noktada biz kadınlara büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.