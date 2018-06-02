Yazar Berrin Tercan kitaplarını imzaladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her Ramazan ayında Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan Kitap fuarında bu sene Kitap Sarayı’nın düzenlediği imza gününün konuğu ’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap serilerinin yazarı Berrin Tercan oldu. Yoğun katılımın olduğu imza gününde Tercan, okurlarıyla kısa sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Yazar Tercan yaptığı açıklamada, "Kitap Sarayı’nın davetlisi olarak bu imza gününe katıldım. Hayal-et Rüzgar Keşif serisini imzalıyorum. Yoğun katılım gösteren sevdiklerime, okurlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yazar Tercan okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.