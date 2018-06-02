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02 Haziran 2018 12:18

Yazar Berrin Tercan kitaplarını imzaladı

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan ’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap serilerinin yazarı Berrin Tercan kitap fuarında kitaplarını imzaladı.

Yazar Berrin Tercan kitaplarını imzaladı

02 Haziran 2018 12:18


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her Ramazan ayında Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan Kitap fuarında bu sene Kitap Sarayı’nın düzenlediği imza gününün konuğu ’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap serilerinin yazarı Berrin Tercan oldu. Yoğun katılımın olduğu imza gününde Tercan, okurlarıyla kısa sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Yazar Tercan yaptığı açıklamada, "Kitap Sarayı’nın davetlisi olarak bu imza gününe katıldım. Hayal-et Rüzgar Keşif serisini imzalıyorum. Yoğun katılım gösteren sevdiklerime, okurlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.


Yazar Tercan okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.




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