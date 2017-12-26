Yazar Hatice Tongar: “Çocuğunuzu gücünüzle ezmeyin”

Hendek Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Yazar Hatice Kübra Tongar konuşmacı olarak katıldı. TÜGVA Hendek Temsilciliği ve Hendek Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ‘Bağırmayın Anneler’ konulu konferansa yazar Tongar’ın yanı sıra; TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Muhammet Fatih Yahşi, TÜGVA Hendek Temsilcisi Hakan Öztürk, Hendek Müftüsü Abdullah Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bedia Yılkın, okul müdürleri ve çok sayıda bayan katılım gösterdi. Konferans, TÜGVA Hendek Temsilcisi Hakan Öztürk ve TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Muhammet Fatih Yahşi’nin açılış konuşmaları ile başladı.

Konferansta konuşan Yazar Hatice Kübra Tongar, çocukların ve gençlerin yetişmesi için yapılacak olan ebebeyinlerin yapması gerekenleri anlattı. İzleyicilerin pür dikkat Yazar Tongar’ı dinlediği konferansta salon katılımcılar ile doldu taştı. Düzenlenen konferansta önerilerde bulunan Yazar Tongar, “Çocuklarınıza rica dili ile emir vermeyin. Çocuğunuzu gücünüzle ezmeyin. Çocuğunuzun birinciliğini kabul edin, mukayese etmeyin. Bir yetişkine söyleyeceğiniz hiçbir şeyi çocuğunuza söylemeyin. Ve çocuğunuzun bize olan gereksinimini koz olarak kullanmayalım” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmalar sonrasında, TÜGVA temsilcileri tarafından Yazar Hatice Kübra Tongar’a hediye ve çiçek takdim edildi. Program bitiminde ise Yazar Tongar, katılımcılar için ‘Bağırmayan Anneler’, ‘Korkutarak Değil Sevdirerek Din Eğitimi’ ve ‘Allah’ı Arayan Çocuk’ isimli kitaplarını imzaladı