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11 Haziran 2018 13:40

Yazar Mario Levi, Sakaryalı okurlarıyla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kitap Sokağı’nda etkinlikler devam ediyor.

Yazar Mario Levi, Sakaryalı okurlarıyla buluştu

11 Haziran 2018 13:40


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Kitap Sokağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Yazar Mario Levi, Sakaryalı okurlarıyla buluştu. Okurları için kitaplarını imzalayan Levi, Sakarya insanının çok sıcakkanlı ve cana yakın olduğunu söyledi. Mario Levi, “Sakarya’ya ilk kez geliyorum. Daha önce gelmemiştim. Sakarya hakkında ilk edindiğim izlenim insanlarının sıcakkanlı ve cana yakın olmasıdır. Kitap sokağının adı bile güzel. Bu fikrin ortaya atılması ve uygulanması çok güzel olmuş. Keşke ülkenin her tarafı böyle sokaklarla dolup taşsa. Kitap Sokağı gibi bu tür kültür çalışmaları şehre büyük bir itibar katar. Şu kesindir ki bir şehri itibarlı yapıp kalıcı kılan her zaman kültür çalışmalarıdır. Şehirler kültür çalışmalarıyla hatırlanır. Neden bugün Kahire’yi ve Kudüs’ü çok iyi hatırlıyoruz çünkü tarih boyunca oralarda kültüre ait eserler ve çalışmalar oldu. Şehirler böyle itibar kazanır” dedi.




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