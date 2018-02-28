Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen panelde, Yazar Necati Mert, AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ve Yazar Muhsin Mete katılımcılara seslendi. Programda konuşan AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, “Sait Faik Türk hikayesinde çok önemli bir isim. Hikaye konusunda bana göre halen aşılamamış biridir. Bende bir Sakaryalı olarak hayatımın bir döneminde Sait Faik ile yollarım kesişti. Üniversite birinci sınıfa gidiyorum. Yeni Türk Edebiyatı dersinde hocamız bilgi fişlerinden bahsetti. O dönem hikaye ile ilgili ve alakalıyım. Yaz tatiline girerken hocama hikaye üzerine bir şeyler okumak istediğimi ilettim. Hocamız bana Sait Faik’i tavsiye etti ve kitaplarının tamamını bana getirdi. İşte ben Sait Faik ve hikayelerini bu olay ile tanıdım” dedi.

Yazar Necati Mert, “Bu kitabı yazmam için bana geldiklerinde çok rahatsızdım. Elimi kaldırıp klavyeye dokunamayacak gibiydim ve ben o halde bu işi kabul ettim. Bu iş bana sağlımı resmen geri getirdi. 2-3 gün içerisinde tekrardan hayata tutundum. Biyografi kitapları, gerçek bir yolculuk değildir. Onun hayatından ve eserlerinden yola çıkıyorsunuz. Arkadaşları tarafından anlatılanlardan yola çıkıp bir eser oluşturuyorsunuz. O yüzden bu kitapta olan hiçbir şey bana ait değil. Bu kitaptakiler Sait Faik ve arkadaşlarına aittir. Her biyografi, aslında yazarın hayatına yolculuktur” diye konuştu.

Yazar Muhsin Mete’de, “Herhangi bir yayınevi bir kitap yayınladığında bu kitabın kime nasıl ulaştığı hakkında kaygı taşır. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oldu. Hem buradaki genç arkadaşlarımızla buluşma imkanı sağladı hem de kitabımız belli bir okur kitlesine ulaşmış oldu. Ben Sait Faik ile ilgili bir biyografi kitabımız olması gerektiğini düşünüyordum. Aklıma hemen Necati Mert ismi geldi. Necati Mert’in Sait Faik’i en iyi kavrayacak kişi olduğunu düşündüm. Bütün taleplerimizi alçak gönüllükle ve büyük bir anlayışla karşıladı. Kitabın kapağından içindeki fotoğraflara kadar bizlere yardımcı oldu. Bu güzel eseri ortaya koyduğu için kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ise, “Biyografi yazan kişiler hem kurgu hem tarih yaparlar. Bu kitapta aynı metinde iki yazarı okuyoruz. Her şeyin söylendiği bir kitap yazarak var olan veriden yeni bir Sait Faik yaratma girişiminde bulundu. Bence Necati Mert bu sebeple Sait Faik’e yeniden hayat vermiştir. Türk hikayecilerinden bahsedildiğinde en başta akla gelen birkaç isimden biri Sait Faik’tir. Sait Faik’in ölümünden sonraki kuşak onun eserlerindeki sürrealist dilden esinlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Panel; Necati Mert’in imza günü etkinliği ile sona erdi.