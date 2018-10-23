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Yedek lastik içinde 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda yedek lastik içine gizlenmiş 720 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara ve kaçakçılığa yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, ekipler N.A. (43) isimli şahsın idaresindeki çekicinin dorse kısmında bulunan yedek lastik içine zulalanmış 720 paket kaçak sigar ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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