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22 Kasım 2017 16:25

Yeni caddenin adını Sakaryalılar belirleyecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 32 Evler ile Hızırilyas Arıtma Tesisleri arasında inşası tamamlanan yeni duble yol projesine ismini verecek olan anket çalışmasının başladığını duyurdu.

Yeni caddenin adını Sakaryalılar belirleyecek

22 Kasım 2017 16:25


Kısa süre önce sosyal medya hesabından takipçilerine çağrıda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, çalışmaların tamamlandığı duble yolun ismini Sakaryalılar ile birlikte belirleyeceklerini ifade etmişti. Bu kapsamda vatandaşların isim önerilerini alan Başkan Toçoğlu, önerilen isimlerle ile ilgili anket çalışması başlatılacağını açıklamıştı. Katılımcı belediyeciliğin güzel bir örneğini daha ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Zeki Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Daha öncede yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın görüşlerini almış, projelerimizin isimlerini birlikte vermiştik. 32 Evler ile Hızırilyas Arıtma Tesisleri arasında inşa ettiğimiz yeni duble yol projemizi de hemşerilerimizin önerileri doğrultusunda belirleyeceğiz. Önerilerde bulunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, anketimize katkı sunmaya davet ediyorum” dedi.


Anket detaylarını paylaşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Celal Of, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma hemşerilerimiz önerilerde bulundu. Yeni caddeye adını verecek alternatifler belirlendi. Ankette yer alacak isimler şunlar: Hızır İlyas Caddesi, Naim Süleymanoğlu Caddesi, Aziz Sancar Caddesi, Selim Gündüzalp Caddesi, Süleyman Seba Caddesi, Aliya İzzetbegoviç Caddesi, Yeni Yüzyıl Caddesi ve diğer seçeneğidir. Büyükşehir Belediyesi kurumsal internet sayfamız (www.sakarya.bel.tr) üzerinden 27 Kasım Pazartesi günü saat 13.30’a kadar devam edecek anket ile birlikte yeni caddeye ismini hemşerilerimiz verecek” diye konuştu.




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