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13 Temmuz 2018 17:28

Yeni çevre yatırımlarının ihalesi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nde hayata geçirilecek iki önemli çevre yatırımı için gerçekleştirilen ihale tamamlandı.

Yeni çevre yatırımlarının ihalesi tamamlandı

13 Temmuz 2018 17:28


Komisyon başkanlığını Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu’nun yaptığı ihalede 3 istekli teklif sunuldu. İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Sakallıoğlu, “Bugüne kadar şehrimizin çevresine ve su kaynaklarını korumaya yönelik çok sayıda projemizi hayata geçirdik. Teknolojiyi dikkatli bir şekilde takip eden ve bu yöndeki gelişimleri hızlı bir şekilde bünyesine aktarabilen bir kurum olarak Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne Koku Arıtım Ünitesi ve UV Dezenfeksiyon Sistemi kuruyoruz. Koku Arıtım Ünitesi ile çeşitli nedenlerle yaşanan koku sorunlarının tamamen önüne geçmiş olacağız. UV Dezenfeksiyon Sistemi ise arıtılmış atıksuları mikrobiyolojik canlılardan arındırarak bu suların park, bahçe ve refüj gibi alanlarda yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak. İhale komisyonumuz isteklilerin tekliflerini değerlendirerek sonuçları kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklayacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.




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