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13 Mayıs 2018 14:18

Yeni doğum yapan kadınların ilk ’Anneler Günü’ kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi’ne ziyarette bulunarak yeni doğum yapan annelerin ilk ’Anneler Günü’ kutlandı.

Yeni doğum yapan kadınların ilk ’Anneler Günü’ kutlandı

13 Mayıs 2018 14:18


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, ’Anneler Günü’ dolayısıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi’ne ziyarette bulundu. Çözüm Masası birimince gerçekleşen ziyarette, yeni doğum yapmış kadınların ’Anneler Günü’ kutlanarak, çeşitli hediyeler takdim edildi. Ziyarete Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu başta olmak üzere, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yavuz Bingöl ve Müdür Yardımcısı Filiz Kuni’de eşlik etti. Etkinlikte konuşan Bingöl, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeni doğum yapmış annelerimizin mutlu günlerine ortak oldular” dedi.


Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu ise, “Annelik duygusunu ilk defa yaşayan hemşehrilerimizin ilk Anneler Günü’nü kutlayalım istedik. Bu vesileyle tüm annelerimizin gününü kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.




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