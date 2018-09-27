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Yeni eğitim-öğretim yılında SAÜ'ye 10 bin 557 yeni öğrenci katıldı

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte 10 bin 557 yeni öğrenci Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ailesine katıldı.


2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı sonuçlarına göre fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları programlarını kazanan öğrencilerin normal kayıt işlemleri tamamlandı. Öğrenciler hem e-devlet uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak hem de üniversiteye giderek kayıt işlemlerini tamamladı. Yeni eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi'nde yeni kayıt olan öğrencilerle birlikte 37 bin 5 lisans, 11 bin 77 önlisans, 6 bin 974 lisansüstü öğrencisi olmak üzere toplam 55 bin 56 öğrenci ders başı yaptı. Sakarya Üniversitesi'nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Yeni öğretim yılının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sakarya Üniversitesi, dünya standartlarında eğitim veren bir üniversitedir. Öğrencilerimizin kendini ve mesleki tecrübelerini sürekli geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz. Amacımız dünyadaki değişimleri benimseyen ve liderlik kabiliyetleri güçlenmiş nitelikli mezunlar yetiştirmektir” dedi.


Öğrencilerin bu ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu ifade eden Rektör Savaşan, “Ülkemizin geleceği öğrencilerimize emanettir. Burayı bir okuldan ziyade bir aile olarak düşünsünler. Öğrencilerimizi her konuda desteklemeye hazırız. Kapımız her zaman açık” diye konuştu.

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