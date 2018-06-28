Yeni hal için geri sayım başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na Sakarya Hal Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar ile daire başkanları eşlik etti. Toçoğlu, görevlilerden projeler hakkında bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sakarya Hal Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, “Yeni hal kompleksimiz hızla tamamlanıyor. Talebin artacağı, üreticinin kazanacağı, sektör esnafımızın kaliteli hizmet sunacağı örnek bir tesis ortaya çıkıyor. Bölgenin en büyük halinin şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

96 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve bölgenin en büyük hali olma özelliği taşıyan komplekste incelemelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Yeni hal kompleksimiz hızla tamamlanıyor. 80 dükkanımızın yer aldığı bölümlerimizin çatı kaplamasını tamamladık. Şimdi iç kısımlarımızda işlemler hızla devam ediyor. Ayrıca kompleksimizin içerisinde yer alacak idari binada da sona yaklaştık. Dış cephe kaplamaları tamamlanmak üzere. İnşallah bu güzel yatırımı en kısa süre içerisinde hizmete alarak, sektör esnafımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu.

Hal tesislerine ulaşımı sağlayacak arterde de genişletme çalışmaları yaparak ulaşımları kolaylaştıracaklarını belirterek sözlerine devam eden Başkan Toçoğlu, “Projemizin ana ulaşım akslarına yakınlığı elbette cazibesini arttıracak. Müşteri potansiyelinin de artmasıyla esnaflarımızın kazançları yükselecek. Böylelikle şehrimiz tarımına, çiftçisine, üreticisine de büyük bir katkı sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.