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23 Mayıs 2018 16:07

Yeni HES’in ihalesi gerçekleştirildi

SASKİ tarafından Akyazı’da inşa edilen isale hattı üzerine kurulacak şehri yeni enerji yatırımı Keremali HES için ihale tamamlandı.

Yeni HES’in ihalesi gerçekleştirildi

23 Mayıs 2018 16:07


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehre kazandırılacak yeni enerji yatırımı Keremali HES için ihale tamamlandı. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu’nun komisyon başkanlığını üstlendiği ihaleye 4 istekli teklif sundu. İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Sakallıoğlu, “Şehrimizde yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Akyazı’da 5 mahalleye bol ve kaliteli içmesuyu sağlamak için inşa ettiğimiz 17 kilometrelik isale hattı üzerinde hayata geçireceğimiz Keremali HES projemizin ihalesini tamamladık. Bu proje ile birlikte yılda 4 milyon kilovata kadar enerji üretmeyi planlıyoruz. Son derece önemli olan bu tür yatırımlarla şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. İhale komisyonumuzun isteklilerin tekliflerini görüşerek değerlendirmesinin ardından sonuçlar kamuoyuna açıklanacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.




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