Yeni HES'ler için testler tamamlandı

Rüstem Keleş, Hızırilyas HES ve Keremali HES'te kullanılacak türbin ile jeneratörlerin test ve muayenelerinin tamamlandığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen Hızırilyas HES ve Akyazı'da inşa edilen Keremali HES'te yer alacak türbin ve jeneratörlerin test işlemlerinin tamamlandığı bilgisini verdi. Sakarya'da yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlarının ADASU HES ile başladığını hatırlatan Keleş, “Bu yönde bir projeyi hayata geçiren ilk yerel idare olduk. Sakarya Nehri'nin gücünden yararlanarak önemli gelir sağladık” diye konuştu.

Enerji noktasında ‘Tükettiğini Üret' sloganını ortaya attıklarını aktaran Dr. Rüstem Keleş, “Bu düşünceyle yenilenebilir kaynaklardan yararlanma imkanı bulunan projelerimizde temiz enerji yatırımı da yapıyoruz. Şehrimizin en büyük projesi olan Akçay Barajı Projesi ve Akyazı'da inşa ettiğimiz Keremali İsale Hattı ile de enerji üreteceğiz. Hızırilyas HES için toplam 2 megavat güce sahip 2 türbin ve 1 jeneratörün, Keremali HES için ise 500 kilovat güce sahip 1 türbin ve 1 jeneratörün muayene ve test işlemleri tamamlandı. Türbin ve jeneratörler 2 ay içerisinde kurumumuza teslim edilecekler. Yine Hacımercan HES, İkramiye HES ve İkramiye Balıkçı Regülatöründe kullanacağımız ekipmanlar da aynı fabrikada üretilecek. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.