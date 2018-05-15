Yeni İmam Hatip ilk mezunlarını verdi

Mezuniyet töreninde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Vali Mustafa Büyük Kız İmam- Hatip Lisesi Müdürü Yakup Kalaycı ve okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve mezun öğrenciler yer aldı. Program Genç SİMDER Başkanı İlyas Çetindar’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Mustafa Büyük Kız İmam- Hatip Lisesi Müdürü Yakup Kalaycı, “Okulumuz şehrin en müstesna yerinde eski Sakarya Valisi Mustafa Büyük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun girişimleri ile öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. İmam- Hatipli olmak zordur yürek ister. Bu yüreği 4 yıl boyunca taşıyan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hayata dosdoğru bakmaları için gayret ettik. Her öğrencimizle tek tek ilgilendik. Elimizden gelen gayreti bu öğrencilerimize gösterdiğimiz gibi bundan sonraki öğrencilere de göstereceğiz” dedi.

İnşa ettikleri okuldan mezun olan öğrencileri karşısında görmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu söyleyen Başkan Toçoğlu ise, “Aslında ben bu akşam burada sizlerle bir gururu ve onuru paylaşmak üzere zihnimde birtakım hazırlıklar yaparak gelmiştim. Ancak Filistin’de yaşanan hadiseler iştahımızı kesti. Mezun olan evlatlarımızı tek tek tebrik ediyorum. Bende İmam-Hatip Lisesi mezunuyum. Allah nasip etti mezun olduğum Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik de yaptım. Çocuklarımda aynı okulda okudu. Çok şükür rabbim bir İmam Hatip Lisesi inşa etmeyi de nasip etti. Eski Valimiz Mustafa Büyük, bu okulun arsa tahsisini yaparak büyük bir cesaret örneği gösterdi. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak kendisine destek vererek okulu en kısa sürede inşa ettik. İnşa ettiğimiz okulumuzdan mezun olan öğrencileri karşımda görmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah okulumuz uzun yıllar ülkemize hayırlı hizmetlerde bulunacak gençleri toplumumuza kazandıracaktır” diye belirtti.