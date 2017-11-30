Yeni Mahalle’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Hemen her gün asfalt yama çalışmalarını aralıksız yapan ekipler bugün Yeni mahallede çalışmalarına devam ediyor. Çukur, su birikintileri ve alt yapı çalışmaları sırasında bozulmuş olan asfaltın ilk önce onarım yapıldıktan sonra sıcak asfalt ile yama çalışması gerçekleştiriliyor. Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde havaların el verdiği sürece sıcak asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Akyazı Belediyesi Çözüm masasına gelen istek ve önerileri de göz önünde bulundurarak yapmış olduğumuz çalışma programımız dahilinde halkımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” denildi.