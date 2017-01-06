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06 Ocak 2017 17:25

‘Yeni Nesil Abone Sistemi’ devrede

‘Yeni Nesil Abone Sistemi’ devrede

06 Ocak 2017 17:25

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, hizmet kalitesini arttırmak ve abonelere daha etkin hizmet sunmak amacıyla geliştirdiği ‘Yeni Nesil Abone Sistemini’ devreye aldı.
Yeni sistemle artık SASKİ’deki tüm işlemlerin daha kolay ve daha hızlı gerçekleştirilebileceğini dile getiren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Kurum olarak bir taraftan şehrimizin altyapı geleceğini inşa ederken bir taraftan da vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha yukarılara taşımak için yeni uygulamaları devreye sokuyoruz. 1 Ocak itibariyle Yeni Nesil Abone Sistemini devreye aldık. Yeni yazılımla abone işlemlerini artık daha etkin bir şekilde yönetiyoruz” diye konuştu. Yenilenen SASKİ yazılım altyapısının Türkiye’de ilkleri içerisinde barındırdığının altını çizen Rüstem Keleş, “Yeni sistem ile SASKİ’deki tüm abone işlemleri tamamen online ve mobil tabanlı hale geldi. Birçok kamu kurumunun bilgi sistemi ile entegre olan yeni yazılımda tüm işlemler artık daha hızlı ve daha kolay. Abonelik işlemlerinden faturalandırmaya, arıza kayıtlarından olay müdahalelerine kadar her şey online olarak izlenebilecek ve veri girdisi yapılabilecek. SASKİ olarak tüm gayretimiz vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da yukarılara çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.
Yenilenen SASKİ kurumsal internet sayfasının da yeni sisteme entegre olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, “Yeni sistem ile birçok yeni uygulamayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artık vatandaşlarımız internet sitemiz üzerinden sayaç üzerindeki son endeksi girerek kendileri fatura oluşturabiliyorlar. Bu hizmetin Türkiye’de başka bir örneği yok. Abonelerimiz sayaç okuma görevlisini beklemeden istedikleri zaman faturalarını oluşturabilirler. Su faturalarımızı da yeniledik. Yeni faturalarımız artık daha sade ve vatandaşlarımız tarafından daha anlaşılabilir. Çağın gerektirdiği en yeni teknolojileri vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz” dedi.



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