’Yeni Nesil Abone Sistemi’ İSU yetkilileri tarafından incelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından vatandaşlara teknolojinin imkanlarından faydalanarak daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla devreye alınan ‘Yeni Nesil Abone Sistemi’ hakkında bilgi almak ve görüş alışverişinde bulunmak için diğer yerel yönetim birimlerinden ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda ‘Yeni Nesil Abone Sistemi’ni kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Abone İşleri Dairesi Başkanı Hakan Kütük ve ilgili şube müdürleri SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız’a ziyarette bulunarak Sakarya’da kullanılan sistemle ilgili bilgi aldılar.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, “Bizim gibi ‘Yeni Nesil Abone Sistemi’ni kullanan bir diğer idare olan İSU yetkilileriyle bir araya gelerek tecrübe paylaşımı ve bilgi alışverişinde bulunduk. Sistem üzerinde yaptığımız yenilikleri kendileriyle paylaştık. Misafirlerimiz de çok ilgi gösterdiler. Bütün uygulamaları tek çatı altında birleştirmiş olmamızı takdirle karşıladılar. Aynı coğrafi bölgede ortak sorunlara yönelik olarak geliştirebileceğimiz çözümler üzerine de görüştük. SASKİ olarak hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Teknolojik yenilikleri takip ediyor, bu kapsamda vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak online hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak hizmete aldığımız ‘Yeni Nesil Abone Sistemi’ ile de vatandaşlarımızın altyapıya ilişkin bütün işlemlerini kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmelerini sağlıyoruz. Birçok işlem online ve mobil tabanlı yeni sistem ile gerçekleştirilebiliyor. Şehrimiz için hayata geçirdiğimiz yenilikleri diğer şehirlerle de paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.