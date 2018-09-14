Yeni tesisle 3 ayda 410 bin metreküp atıksu arıtıldı

SASKİ tarafından Kocaali'de inşa edilen ve Karadeniz'e önemli bir koruma daha sağlayan atıksu arıtma tesisi ile devreye alındığı 3 aylık süre içerisinde toplam 410 bin metreküp atıksu arıtıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde inşa ettiği kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisleriyle çevreyi korumaya devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak yapımı tamamlanan ve devreye alınan Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi'nin Karadeniz'e önemli bir koruma daha sağladığını söyleyen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Son derece modern teknolojik donanımlara sahip olan tesisimiz sürekli olarak takibimiz altında. Kocaali'nin atıksuları yaptığımız yatırımlarla dünya standartlarında arıtılıyor” diye konuştu.

Sakarya'nın şehircilik vizyonunu çevre eksenli olarak oluşturduğunu ve bu doğrultuda adımlar atıldığını kaydeden Dr. Rüstem Keleş, “Bilindiği üzere Pamukova-Geyve Atıksu Arıtma Tesisi ve Karasu Atıksu Arıtma Tesisi ile Sakarya Nehri'ne atıksu karışmasının önüne geçmiştik. Bu sayede kirlilikten arınan kuzey sahillerimiz iki adet Mavi Bayraklı plaja kavuşmuştu. Kocaali'de 50 milyonluk yatırımla inşa ettiğimiz 121 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı ve atıksu arıtma tesisiyle inşallah bu sayı daha da artacaktır. Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi ile 3 ayda toplam 410 bin metreküp atıksu arıttık. Atıksular nedeniyle yaşanacak çevresel kirliliğin önüne geçtik. İnşallah kısa süre içerisinde Kaynarca ve Taraklı Atıksu Arıtma Tesisleri için de çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.