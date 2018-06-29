Yenicami kavşağına ihlal tespit kamerası konuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehir trafiğine etkin bir denetim getirmek adına muhtelif bölgelere konuşlandırılan ihlal tespit kameralarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Orhangazi Caddesi, SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Ankara Caddesi’ne kamera sistemleri kurduklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, son Yenicami Kavşağı’nda da kameraların konuşlandırıldığını ve ihlallere karşı etkin denetimlerin sağlanacağını söyledi.

“Düzenli ve güvenli ulaşım”

Hedeflerinin daha düzenli ve güvenli trafik olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Pistil, “Şehrimizde trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen gün artıyor. Artışla birlikte zaman zaman trafikte yoğunluklar yaşanabiliyor. Biz de Büyükşehir olarak trafiğin daha hızlı ve güvenli olması adına pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz Şehrin önemli arter ve güzergahlarına konuşlandırdığımız kamera sistemleri ile trafiği 7/24 izliyoruz. Daha önce kurduğumuz kamera sistemleriyle ihlallerin anında azaldığını gördük. Vatandaşlarımızdan trafikte daha hassas olmalarını diliyoruz. Şehrin yaşam konforu için hepimize görevler düşmektedir. İhlallerin azalması ve ortadan kalkması için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Bu doğrultuda, elektronik sistemler kuruyor ve bu sistemleri sürekli geliştiriyoruz. Daha önce trafik akışının yoğun olduğu güzergahlarda toplu taşıma duraklarına park ihlal tespit kameraları kurmuştuk. Şimdi Yenicami Kavşağında da kamera sistemimizi kurduk. Durak alanlarına parklanma yapıldığı zamanlarda yolcu indirmelerde yaya güvenliği ve araç sıkışıklıkları meydana geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de ihlallere karşı önlemler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.