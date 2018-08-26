Yenikent’e havuz geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yenikent’te inşa edilecek havuzun projesini kamuoyuyla paylaştı. Havuzun proje çalışmalarının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Toçoğlu, şehirde yüzme kültürüne havuz ile birlikte önemli bir katkı sunacaklarını ifade etti. Başkan Toçoğlu, ihalenin ardından hızla projeyi tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.

"Projesi hazır"

Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Daha önce Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adasına gerçekleştirdiğimiz ziyarette projemizin içerisine yüzme havuzu kazandıracağımızı müjdelemiştik. Hemen çalışmalarımızı başlattık. Yer tespitini yaptık. Proje için gerekli adımlarımızı attık. Projemizi hazırladık. İnşallah kısa süre içerisinde ihalemizi gerçekleştirecek, şehrimize yeni bir yüzme havuzu kazandırmış olacağız. Şehrimizde bulunan mevcut yüzme havuzu bu alanda yaşanan yoğunluğun tamamını üstlenmek durumunda kalıyor. Hem burada yeni bir alternatif sunmak hem de Yenikent bölgesindeki hemşehrilerimizin yüzme imkanına sağlıklı bir şekilde kavuşmasını sağlamak için böyle bir projenin uygun olacağını düşündük. İnşallah yakın zamanda ihaleye çıkacak ve hızlıca projemizi tamamlayacağız. Tüm Yenikent’e ve bölgeye hitap edecek havuz hayırlı olsun. İnşallah hem yeni nesil sporcuların yetişmesine hem de spor kültürünün artmasına katkı sağlarız” diye konuştu.