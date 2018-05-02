Yenikent’e havuz yapılacak

Proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Zeki Toçoğlu, Yenikent’e yüzme havuzunu hızla kazandıracaklarını söyledi. Toçoğlu, şehirde yüzme kültürüne yeni projeyle önemli bir katkı sunacaklarını aktardı. Ayçiçeği Vadisi’nde yüzme havuzunun hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Yenikent bölgesinde hayata geçireceğimiz Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası projemizde çalışmalar hızla devam ediyor. Şimdi de proje kapsamında yüzme havuzunu bölgeye kazandıracağız. Bölgede incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz proje çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah hızla adımlarımızı atacak, şehrimize yeni bir yüzme havuzu kazandıracağız” dedi.

"Yakında ihaleye çıkılacak"

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Bildiğiniz gibi şehrimizde yüzme sporuna karşı müthiş bir ilgi var. Yüzme kültürünün bu şekilde gelişmesi karşısında mevcut havuz bütün yükü çekmek zorunda kalıyor. Bu yükü hafifletmek ve Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzme imkânına sağlıklı bir şekilde kavuşabilmesi için Yenikent’e yeni bir yüzme havuzu yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Yenikent’e yapılacak yüzme havuzu ile ilgili olarak çalışmalarımıza başladık. Yer tespiti yapıldı. Projemiz çiziliyor. Yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Hedefimiz Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası ile birlikte bu projeyi de bölgeye kazandırmak. Tüm Yenikent’e ve bölgeye hitap edecek havuz hayırlı olsun. İnşallah hem yeni nesil sporcuların yetişmesine hem de spor kültürünün artmasına katkı sağlarız” diye konuştu.