Yeniköy Şerefiye geçiş yolu genişliyor

Akyazı Belediyesi ekipleri yol genişletme ve temizleme işlemlerine ilçe genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeniköy Mahallesi ve Şerefiye Mahallesi arasında geçiş yolu hem genişletiyor hemde temizleme yapıyor. 4 kilometrelik yolun bakıma alınması ile dikenlerin temizlenmesi ve yol genişletme çalışmalarının yapılması işlemleri devam ediyor. Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yolun yapılması ile birlikte bölgeye rahatlıkla hizmet verebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarının da başlatıldığı belirtildi.