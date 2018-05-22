Yenişehirlioğlu, Çınaraltı sohbetlerine misafir oldu

Gününde Çınaraltı sohbetlerinin konuğu sanatçı ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

Alanı dolduran misafirler, Yenişehirlioğlu’nun konuşmasından önce, bir yandan belediyenin ikramı olan çayları yudumlarken, diğer yandan ney dinletisi eşliğinde sohbet etme imkanı buldu. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; Ramazan sonuna kadar her akşam farklı bir ismin misafir olacağı çınaraltı sohbetlerinde, konuşmalar öncesi ney dinletisi olacağı ve dinletinin akabinde saat 23.00 itibari ile sohbet kısmının icra edileceği belirtildi.

Konuşmasını daha çok kendi yaşamından örneklerle sürdüren Bahadır Yenişehirlioğlu, kitap ve insan arasında kurulacak ünsiyetin önemini vurgulayarak, “Okumak hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır. Allah’ın insana verdiği bilgisayarın yani beyninin işlemcisini yükseltmesi kitapla kurduğu ilişki ile alakalıdır. Daimi kitap okuyan insanların beyinleri, diğerlerine göre farklı çalışır. O yüzden Mevla’nın ilk emri ‘OKU’dur. Okumayan insan dinleyen insandır ve ‘akıl etme’ melekelerinden uzaklaşır. Müslümanların da iki ayar taşı vardır. Biri Kur’an-ı Kerim, diğeri Nebevi Sünnet Metodu. İnsan bu iki ayar taşını kaybederse doruyu yanlışı neye göre anlayacak, yolunu nasıl aydınlatacak? Kur’an ve Nebevi Sünnetle ünsiyetimizi kaybederek ayarımız bozuldu. Bu sebeple insanoğlunun sağlıklı karar vermesi ve geleceğini dizayn etmesi mümkün değildir” dedi.

Ben Müslümanım diyen bir şahsiyetin, okuma eylemini, ilk önce Kur’an-ı Kerimden başlayarak “akıl ederek” gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Yenişehirlioğlu, “15 Temmuz’da bu kadar kahraman çıkartan bir milletin, nasıl olup da içinde bu kadar da haini barındırabildiğini şaşkınlıkla gördük” dedi. Sinsice örgütlenmiş okumuş yazmış insanların bu hale nasıl düştüklerinin oldukça merak edildiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, “Okumalarını aklederek yapmadıklarından, kendi akıllarını kullanmayı beceremediler. Düğmelerine basılmış bir robot gibi hareket ederek yüzlerce insanı şehit ettiler. Aklederek okumadığınız sürece okuduğunuzun bir anlamı yoktur. İslam; pür, temiz, saf, yalın bir insan var etmeye çalışıyor. Hiç öyle karmaşık değil ne yapılıp ne yapılmayacağı gayet net açıklanmıştır” diye konuştu.

Program sonunda yazar ve sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu sevenleri için kitaplarını imzalarken, sosyal medya hesabı twitter üzerinden de duygularını paylaştı.