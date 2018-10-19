Yerli sermaye ile üretim yaparak 30 ülkeye pasta ihraç eden Cake Station Sakarya'da açıldı

Yüzde yüz yerli sermaye ile yerli ve milli üretim yaparak 30 ülkeye pasta ihraç eden Cake Station'un Serdivan ilçesinde ki şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Cake Station'un 3'üncü şubesi Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi kafeler sokağı üzerinde açıldı. Düzenlenen açılış törenine; AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, Cake Station işletme sahibi Çetin Vuraloğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yapılan dualar sonrasında kesilen kurdele ardından işletmenin açılışı gerçekleştirildi. İşletme sahibi Vuraloğlu Türkiye'nin en büyük donuk pasta üreticisi ve 30 ülkeye pasta satan bir işletme sahibi haline geldiklerini söyleyerek, yüzde yüz yerli sermaye ile yerli ve milli üretim yaptıklarını dile getirdi.

Bir yıl içerisinde 81 ilde 81 şube projelerini hayata geçirebilmek için kolları sıvadıklarını belirten işletme sahibi Çetin Vuraloğlu, “400 metrekarelik bir işletmeden Türkiye'nin en büyük donuk pasta üreticisi, 30 ülkeye pasta satan bir işletme haline geldik. Yerlileşme ve millileşme döneminde kendimize yeni hedefler belirledik. Cake Station çok genç, heyecanlı ve dinamik bir marka kıpır kıpır yerinde duramıyor. 2018 yılında hayata geçirmiş olduğumuz Türkiye'nin en büyük donuk pasta fabrikasından aldığımız güç ile bir yıl içerisinde 81 ilde 81 şube projemizi hızlıca hayata geçirmek için kolları sıvadık. Şükürler olsun ki Türkiye'de üçüncü şubemizi doğduğum, büyüdüğüm, sokaklarını arşınladığım şehrimde Sakarya'da açmış olmanın verdiği mutluluğu tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Yüzde yüz yerli sermaye ile yerli ve milli üretim yaparak, seferberlik ilan eden ülkemin bir neferi, Sakaryalı bir müteşebbis olarak sizleri aramızda görmekten onur duyuyorum” dedi.

“Milli markamızın Dünya'ya açılmış olması bizi mutlu ediyor”

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise, “Sakarya'da büyümüş, yetişmiş Sakarya'ya emek vermiş kardeşimizin dünyaya açılmış işler yapması özellikle bu dönemde bizim için çok anlamlı. Millileşmenin ve yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüğümüz, geçirdiğimiz günlerde tamda böyle milli ve yerli bir markanın Sakarya'dan, İzmit'ten doğup tüm dünyaya açılmış olması bizi de çok mutlu ediyor gerçekten. Türk mutfağı çok zengin biliyorsunuz, ben iddia ediyorum en güzel pastaları ve kekleri Türk mutfağından çıkar. Bizde bunu inşallah önce Türkiye sonra tüm dünyaya Cake Station gibi bir markayla duyuracağımıza yürekten inanıyorum. Biliyorsunuz birçok yabancı marka var Türkiye'de, hepimizin de sıklıkla uğradığı ve bu markalardan yaptığımız alışverişlerden kazanılan paraların yurtdışına gittiğini biliyoruz. Aslında çok daha lezzetli kekler ve pastalar çok daha lezzetli kahveler emin olun ki Türk markalarında var. Özellikle ben buradan bir kez daha hemşehrilerime de bunu duyurmak istiyorum Türk markalarına yönelelim. Türk markalarına destek veriyor olalım ki Sakarya'dan, Türkiye'den tüm dünyaya açılabilelim. Bugün Cake Station'u açıyoruz yarın başka bir marka açalım Türk markalarına olabildiğince gidelim destek verelim oralarda tüketim yapalım ki başka alanlarda da söyleyecek sözümüz olsun diyorum” diye konuştu.